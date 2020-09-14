Подгорица, , 20:21 — REGNUM 14 сентября на пресс-конференции еврокомиссар по внешней политике Питер Стано сообщил журналистам в Брюсселе, что Европейский союз не хочет комментировать заявления некоторых политиков в Черногории о том, что будущее правительство снимет санкции с России.

Как сообщает черногорское новостное агентство RTCG, еврокомиссар заявил это, отвечая на вопрос о развитии переговорного процесса по вступлению Черногории в ЕС, если Подгорица решит снять санкции с Москвы.

«Этот вопрос содержит в себе элемент «а что, если», и мы не занимаемся спекуляциями. Согласование своейвнешней политики с политикой ЕС является одним из главных условий в процессе присоединения, и государства-кандидаты на вступление должны знать об этом. Касательно Черногории, я бы не стал комментировать заявления некоторых политиков, особенно если они не подкреплены конкретными действиями», — подчеркнул Питер Стано.