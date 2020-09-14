Токио, , 19:37 — REGNUM Ёсихидэ Сугу, которого 14 сентября избрали президентом правящей Либерально-демократической партии Японии и, вероятно, выберут новым премьер-министром страны, японские СМИ называют «мастером закулисного дела».

Кроме того, после итогов голосования 14 сентября информационное агентство Jiji Press, одно из крупнейших в Японии, сравнило Сугу с Тоётоми Хидэнагой, военачальником XVI века. Исторический деятель известен тем, что долгие годы, оставаясь в тени, консультировал своего старшего брата, объединителя Японии Тоётоми Хидэёси.

Это сравнение связано с тем, что Суга, почти 8 лет занимавший пост генерального секретаря, был правой рукой премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он имеет большой опыт в преодолении кризисных ситуаций и руководстве министерствами и ведомствами. Как сообщает агентство, Суга проявил себя наилучшим образом в роли второго плана. Однако теперь ему придётся занять центральное место в политике Японии.