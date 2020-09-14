Сочи, Краснодарский край, 14 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Проблемы, которые возникли между Россией и Белоруссией по экономическим вопросам, преодолимы, заявил 14 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в российском правительстве заявили, что Россия и Белоруссия достигли договорённости по оплате Минском поставок нефти и газа из РФ.
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