Сочи, Краснодарский край, , 17:02 — REGNUM Проблемы, которые возникли между Россией и Белоруссией по экономическим вопросам, преодолимы, заявил 14 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин «Мы и с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем текущие трудности в экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в российском правительстве заявили, что Россия и Белоруссия достигли договорённости по оплате Минском поставок нефти и газа из РФ.

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