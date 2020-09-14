Сочи, Краснодарский край, , 16:59 — REGNUM Государственный кредит России в размере $1,5 млрд будет направлен Белоруссии. Об этом 14 сентября в Сочи во время переговоров с Александром Лукашенко заявил Владимир Путин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Президент РФ принял Лукашенко в Сочи, где в конце прошлого года проходили переговоры по углублению экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Тогда белорусский лидер отказался от реализации союзного договора. Спустя год он снова прибыл в резиденцию российского лидера за поддержкой.

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«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал Путин во время переговоров с Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент обсудил с Лукашенко конституционную реформу в Белоруссии, а также ряд других событий. В центре внимания была повестка двусторонних отношений.

Путин напомнил, что «Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику», отметив: «Только один из проектов — это АЭС стоимостью $10 млрд».

В целом констатировал Путин, более 50% белорусской внешней торговли приходится на Россию. В Белоруссии действует около двух тысяч предприятий с российским капиталом.

«У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей», — сказал он.

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Оценивая меры по преодолению снижения взаимного товарооборота, президент России предложил «принять дополнительные усилия, для того чтобы он вышел на докризисный уровень, а также создать предпосылки для движения вперёд». Для этого, считает российский лидер, следует задействовать не только чиновников правительства, но и отдельные предприятия.

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