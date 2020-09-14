14 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Американское издание Washington Examiner в редакционной статье «Прекратите опрометчиво делегитимизировать результаты выборов 2020 года заранее» настаивает, что грядущие выборы президента лишают легитимности прямо сейчас. И делают это не Россия и не Китай.

Игорь Юдкевич, , 22:34 — REGNUM Предвыборная кампания — 2020 в США проходит в очень накалённой атмосфере. Сейчас, за считанные недели до президентских выборов, ведётся массированная работа по делегитимизации результатов голосования. Но это делают не русские или китайцы, а американские политики — и даже сами кандидаты.

Горящий американский флаг Jennifer Parr

Было времени, когда слишком резким, если не сказать запредельным, было бы для журнала Nation спросить на своей обложке, планирует ли президент Трамп военный переворот, если он проиграет. Теперь это обычное дело. Вполне в порядке вещей. Демократические чиновники ведут кампанию таким образом, чтобы заставить людей думать, будто голосование не будет справедливым, подсчет голосов — коррумпированным, а другая сторона не признает поражение. И это верный путь к катастрофе, даже к гражданским беспорядкам.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Самый высокопоставленный демократ в Вашингтоне, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси распространяет теорию заговора о том, что якобы Дональд Трамп попытается сорвать голосование, ведущееся по почте, ограничивая почтовую службу. Хиллари Клинтон, бывшая кандидатом от демократов в 2016 году, заявила, что Джо Байден не должен уступать в ночь выборов, независимо от того, насколько велика вероятность его очевидного поражения. Из такого рода риторики можно сделать вывод, что демократы боятся, что у Трампа гораздо больше шансов на победу, чем показывает любой опрос.

Но не стоит винить в этом только демократов. Трамп также является активным участником этого безрассудства. Он плохо служил народу и, возможно, не лучшим образом отработал свою собственную кампанию, пренебрегая почтовым голосованием таким образом, что это могло бы отбить охоту у его сторонников использовать его. Почтовое голосование, безусловно, имеет свои недостатки, и отправленные по почте бюллетени статистически менее вероятно будут подсчитаны. Но республиканцы были искусны (в некоторых штатах они до сих пор такими остаются) в том, чтобы заставить своих избирателей запрашивать открепительные удостоверения и возвращать их досрочно. А для пожилых избирателей, естественного электората Трампа, голосование по почте — самый простой способ принять участие в выборах.

Джозеф Байден Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate

Трамп также, как известно, сказал, что на каждых выборах в США подаются миллионы незаконных голосов — безосновательное утверждение, которое скорее отобьет у его сторонников охоту голосовать, чем мотивирует их.

В 2016 году Трамп намекнул, что он может не согласиться с результатами выборов, если проиграет, — он явно намекал на возможное мошенничество, которое демократы предполагали в отношении каждых проигранных ими выборов с 1968 года. А Клинтон стремилась указать на нарушения Трампа до дня выборов. И затем она отплатила ему еще более жестоким и нелепо лицемерным образом. Она проиграла, и с тех пор отказывается признать и это, и, соответственно, легитимность президентства Трампа. Ее поведение было позорным.

Хиллари Клинтон Gage Skidmore

Демократы потратили годы, продвигая дискредитированную идею о том, что это Россия добилась избрания Трампа. И 2016 год — не единственные недавние выборы, которые демократы продолжают отрицать после того, как явно проиграли. Как отмечает Кристен Солтис Андерсон из Washington Examiner, опросы показывают: менее половины населения США считает, что результаты выборов точно отражают то, как люди голосуют в этом году. С такими политическими лидерами, как у нас, стоит ли удивляться?

Такие разговоры могут привести к серьезным потрясениям этой осенью, и всё это в год, когда страна уже, кажется, пережила серьезных потрясений, достаточных на десятилетия.

Беспорядки в США Hungryogrephotos

Каждый раз, когда происходит голосование, демократия требует доброй воли и поддержки со стороны проигравших. Им не может нравиться результат, но если они отказываются хотя бы принять его, система начинает разваливаться.

Как отреагируют сторонники Трампа, если он будет лидировать в ночь выборов и его лидерство будет съедено в последующие дни и недели медленным подсчетом почтовых бюллетеней? Как отреагируют демократические избиратели, если Трамп снова одержит победу, — возможно, снова только в Коллегии выборщиков, а не во всенародном голосовании?

Вот почему риторика, поощряющая делегитимизацию предстоящих выборов, так опасна и безответственна. Она ведёт страну к кризису, в котором люди отказываются от законных процессов ради уличного насилия, которое радикалы учинили в большинстве крупных городов США за последние несколько месяцев. И такую риторику наши политические лидеры должны бросить — если заинтересованы в том, чтобы на первое место поставить свою страну.