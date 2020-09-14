Москва, , 16:50 — REGNUM В тех регионах, где партия «Новые люди» участвовала в прошедших выборах, ей удалось пройти во все областные законодательные собрания. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 сентября заявил глава этой партии Алексей Нечаев в ходе встречи с журналистами.

На пресс-конференции партии «Новые люди» Фото Пресс-службы партии «Новые люди»

«Партия «Новые люди» прошла во все областные заксобрания там, где мы участвовали в выборах, — сказал Нечаев. — Это Новосибирская область, Рязанская область, Костромская и Калужская. Очень интересны проценты, которые мы получили в Рязани — 5,7%, в Новосибирской области — 7%, в Костромской — 7,5%, в Калужской области — больше 8%. Кроме того, список нашей партии участвовал в выборах в две городские думы. В Краснодаре и в Томске. В Краснодаре наш процент составляет очень странные 4,99%. Томск показал, что больше 15% голосов было отдано за партию «Новые люди». Мы потеснили и ЛДПР, и «Справедливую Россию».

Как пояснил Нечаев, видно, что на выборы пришли те люди, которые прежде в выборах не участвовали. По словам политика, это люди, у которых раньше не было смысла идти голосовать.

«Но сейчас появилась партия, за которую им захотелось проголосовать, и они пришли, — сказал Нечаев. — Очень интересно, что во всех регионах, где мы участвовали в выборах, мы входим в топ-5 политических партий. Это, конечно, большой успех, и такого в России давно не было. Точнее, было очень давно. Мы выставили больше 10 тыс. наблюдателей. Было интересно выяснить, как много будет нарушений, потому что власть, с одной стороны, говорит, что нарушений вообще нет, а радикальная оппозиция говорит, что на каждом участке много нарушений. Мы видим, что на большей части участков все проходит легитимно и спокойно. Есть много технических моментов, когда вместо ручки обводили карандашом. Наш наблюдатель делал замечание. Таких технических моментов много, и в ответ на наши замечания все беспрекословно исправлялось. Это хороший знак».

Кроме того, Нечаев рассказал, что было интересно выяснить реакцию властей в том случае, если какие-то члены избирательных комиссий «начинают мухлевать».

«Было интересно, будет ли система их защищать или нет. И у нас есть целый ряд ситуаций (например, самая вопиющая в Нижнем Новгороде), когда мы видим, что если подключаются наблюдатели, Общественная палата, то видно, что защищать людей, которые что-то мутят, не будут. Никакая система за них не встает. Она их сдает», — сказал Нечаев.

В то же время политик подчеркнул, что большие вопросы вызывает голосование не на избирательных участках.

«Очень интересная статистика. Например, в Томске около 32% голосов получено не на избирательных участках. В Костромской области 44% — это переносные ящики. В Новосибирской области 49%, почти половина голосов, были отданы где-то там. В садиках, на автобусных остановках. Есть фотографии. В Рязанской области 61% — это голоса, отданные не на избирательных участках. В городе Краснодар 53% вне избирательных участков. Мы продолжаем следить и за Воронежем. Вы знаете, что список «Новых людей» в Воронеже был снесен. В Воронеже «Единая Россия» занимается точечной застройкой, и им никакие новые люди ни в областном, ни в городском собраниях не нужны. В Воронеже три четверти, 73%, были получены не на избирательных участках. Поздравляем этот прекрасный регион!»

Поэтому, как пояснил Нечаев, надо ставить вопрос о том, что, может быть, на следующих выборах не надо никаких выездных голосований.

«У нас была гипотеза, что есть запрос на обновление, а не только на стабильность. И мы выяснили, что запрос на обновление в стране действительно есть. И нам как партии удалось стать не только выразителями этого запроса, но и реализовать этот запрос. Получить от наших избирателей мандат доверия. Партия развития и прогресса нужна. Я думаю, что мы — это единственный шанс для страны, чтобы следующая Государственная дума была другая, — сказал Нечаев. — Людям мало стабильности. Людям нужно развитие. Конечно же, мы не бутиковая партия, где есть несколько звезд шоу-бизнеса, и это называют партией. Мы партия людей. У нас в регионах несколько сотен тысяч сторонников».

Нечаев также рассказал, что есть регионы, где местные власти готовы конкурировать, а есть регионы, где они говорят: «Нет, мы вас не пропустим!»

Также Нечаев отметил, что партия «Новые люди» намерена расширять свое региональное присутствие, в том числе и в городах-миллионниках, и в столице РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, партия «Новые люди» планирует в 2021 году пойти на выборы в Государственную думу.

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