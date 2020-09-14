Белград, , 19:39 — REGNUM 14 сентября представитель Европейского союза Питер Стано заявил, что Сербия как страна — кандидат на вступление в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой данного объединения. Поэтому, по его словам, Сербии необходимо поддержать объявленные Евросоюзом санкции против ответственных за насилие в Белоруссии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Питер Стано также отметил, что надеется, что вскоре в ЕС станут свидетелями объявления европейских санкций против ответственных за «неприемлемые репрессии в Беларуси».

«Мы ожидаем, что страны в процессе вступления в ЕС будут постепенно приводить свою внешнюю политику в соответствие с нашей. Это не ставится под сомнение», — подвернули Питер Стано.

Он также добавил, что это является одним из главных условий в процессе евроинтеграции.