Сочи, Краснодарский край, , 16:38 — REGNUM В Белоруссии пока еще не нарушены «красные линии», которые безусловно существуют, заявил 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что в той ситуации, которая сейчас сложилась в республики, не надо «переходить черту».

При этом он добавил, что существующие определённые «красные линии» пока в Белоруссии никто не нарушал.

Кроме того, белорусский президент подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране — урок для всех бывших республик СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит 14 сентября в Сочи.

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