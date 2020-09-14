Сочи, Краснодарский край, , 16:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл плодотворные переговоры в Белоруссии. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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"Да, сменилось правительство Белоруссии, но это не мешает нам активно работать. Тем более что совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин», — заявил Путин.

«Я знаю, что он провёл очень серьёзные большие переговоры и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере: мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот момент кредит государственный 1,5 млрд долларов», — указал он.