Краснодар, , 16:24 — REGNUM России и Белоруссии нужно сосредоточиться на восстановлении товарооборота. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и Лукашенко: встреча союзников в Сочи — все новости»

"Кстати говоря, вот коронавирус повлиял на наш торговый оборот — к сожалению, и это естественно, так во всём мире происходит, в сторону понижения уровня товарооборота… но в этой связи, я полагаю, нам надо предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперёд», — заявил Путин.