Улан-Батор, , 08:26 — REGNUM Тревога за монголов, проживающих в Китае, заставила граждан Монголии составить официальное обращение в ООН. Что стало причиной беспокойства, которое не ограничилось созданием инициативной группы, рассказывает монгольский обозреватель ИА REGNUM Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ.

Лучники Иван Шилов © ИА REGNUM

Стали известны планы китайских властей перевести обучение в школах Внутренней Монголии на китайский язык, во всяком случае, это может коснуться преподавания истории, которая раньше изучалась на монгольском. В обращении граждан Монголии в ООН и выражена тревога по этому поводу.

Мало того, инициативные граждане обращают внимание на то, что изучение истории монгольского народа в данном случае вполне подходит под принятую в цивилизованном мире практику защиты этнических меньшинств от дискриминации, а китайские планы по переходу на китайский язык этим принципам противоречат. Кто прав в начатом противостоянии: обеспокоенные представители монгольского народа или излишне поспешные китайские чиновники от просвещения?

Читайте статью Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ «Монголы недовольны политикой Китая — что происходит?».