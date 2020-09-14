Москва,
14 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Второй год подряд губернаторские выборы оказываются предсказуемыми: кандидаты, представляющие власть, побеждают в первом туре, хотя казалось, что в этом году в ряде регионов может быть интрига, например, в Иркутской области. Однако конкуренцию никто из представителей оппозиции составить властным кандидатам так и не смог, заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов. По мнению эксперта, у этого есть несколько причин.
«1. Новые «технологии» голосования, когда весь процесс растянут на три дня, а ход избирательной кампании в последнюю неделю фактически полностью ломается. Остаётся открытым и вопрос о том, насколько в пятницу-субботу соблюдалась чистота выборов, так как новые правила существенно усложняют работу наблюдателей. Пока у решения продлить голосование на три дня серьёзных аргументов «за» не видно, а то, что это решение не соответствует общепринятым нормам ведения избирательной кампании — очевидно. Можно констатировать, что мы не добьёмся признания обществом легитимности выборов, если будем менять правила каждый год, при этом, мягко говоря, не делая их лучше, а избирательный процесс — прозрачнее.
2. Надо признать, что оппозиция не смогла, в отличии от выборов двухгодичной давности, выдвинуть ярких и узнаваемых лидеров. Уповать только на протестное голосование, без позитивной повестки, без харизматичных кандидатов сегодня уже невозможно.
3. Явкой на выборы управляли властные кандидаты. Они мобилизовали своих потенциальных сторонников (госслужашие, бюджетники) и «засушили» явку потенциальных оппонентов, которые в свою очередь, не смогли мобилизовать протестный электорат».
Николай Евдокимов
Напомним, в Единый день голосования в 18 субъектах России выбирали глав регионов прямым голосованием.
Читайте также: Трёхдневное голосование не помогло: в большинстве регионов явка снизилась