Москва, , 15:50 — REGNUM Второй год подряд губернаторские выборы оказываются предсказуемыми: кандидаты, представляющие власть, побеждают в первом туре, хотя казалось, что в этом году в ряде регионов может быть интрига, например, в Иркутской области. Однако конкуренцию никто из представителей оппозиции составить властным кандидатам так и не смог, заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов. По мнению эксперта, у этого есть несколько причин.

«1. Новые «технологии» голосования, когда весь процесс растянут на три дня, а ход избирательной кампании в последнюю неделю фактически полностью ломается. Остаётся открытым и вопрос о том, насколько в пятницу-субботу соблюдалась чистота выборов, так как новые правила существенно усложняют работу наблюдателей. Пока у решения продлить голосование на три дня серьёзных аргументов «за» не видно, а то, что это решение не соответствует общепринятым нормам ведения избирательной кампании — очевидно. Можно констатировать, что мы не добьёмся признания обществом легитимности выборов, если будем менять правила каждый год, при этом, мягко говоря, не делая их лучше, а избирательный процесс — прозрачнее.

2. Надо признать, что оппозиция не смогла, в отличии от выборов двухгодичной давности, выдвинуть ярких и узнаваемых лидеров. Уповать только на протестное голосование, без позитивной повестки, без харизматичных кандидатов сегодня уже невозможно.

Николай Евдокимов 3. Явкой на выборы управляли властные кандидаты. Они мобилизовали своих потенциальных сторонников (госслужашие, бюджетники) и «засушили» явку потенциальных оппонентов, которые в свою очередь, не смогли мобилизовать протестный электорат».

Напомним, в Единый день голосования в 18 субъектах России выбирали глав регионов прямым голосованием.

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