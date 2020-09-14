Стокгольм, , 16:39 — REGNUM В своей статье от 14 сентября журналист Dagens Nyheter Яннике Кильберг оценила последствия итогов предстоящих ноябрьских выборов президента США.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

По ее словам, «этой осенью охотник за ископаемыми Дональд Трамп встретится с Джо Байденом, который запустил амбициозную программу по вопросам климата. Результат выборов в крупнейшей экономике мира, а также во второй по величине стране-источнике вредных выбросов повлияет на климат и будущее всего земного шара навсегда».

Журналист отмечает, что 4 ноября 2020 года, аккурат после дня голосования, США официально выходят из Парижского соглашения. Сильный символизм. Если победит Дональд Трамп, Соединенные Штаты не будут участвовать в соглашении, если победит Джо Байден, то Америка присоединится к договору снова.

«На Соединенные Штаты приходится около 15% всех мировых выбросов, и они после Китая являются крупнейшей страной-источником вредных веществ. То, какой путь выберет страна на следующие четыре года, влияет на климат не только в пределах ее границ, но и во всем остальном мире», — считает Кильберг.