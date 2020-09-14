Стокгольм, , 16:45 — REGNUM Члены правительства Швеции внесли законопроект о выделении дополнительных 500 миллионов шведских крон (€48,2 млн) в качестве дополнительной меры поддержки системы здравоохранения. Выделенные средства пойдут на компенсации всему медицинскому персоналу, который принимал непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 13 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Когда пандемия коронавируса пришла на территорию Швецию, национальной системе здравоохранения пришлось аккумулировать все мыслимые ресурсы. Основные тягости легли на медицинский персонал. Медики были перенаправлены в отделения, для работы которой у многих из них просто не хватало ни опыта, ни специализации, что повлекло за собой серьезный стресс и производственные травмы.

«Например, те, кто был переведен в отделения интенсивной терапии, но кто не был подготовлен к этому, сообщают о посттравматическом стрессе», — заявила глава Шведской ассоциации медицинских работников Синева Рибейро.

Выделенные средства, в частности, пойдут на лечение пострадавших медиков, оплату психологической помощи и все расходы, связанные со здоровьем медицинского персонала, лечившего пациентов с COVID-19 как в медучреждениях, так и в домах престарелых.