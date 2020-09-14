Варшава, , 15:41 — REGNUM В городе Дробин, который находится в Мазовецком воеводстве в Польше, 13 сентября прошли досрочные выборы мэра. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Победу одержал 53-летний Гжегож Шикульский, представляющий правящую партию «Право и справедливость» — сообщила 14 сентября глава местного представительства Национального избирательного бюро Эдита Дзелиньская. Помимо Шикульского, в выборах принимал участие еще один кандидат — представитель Крестьянской партии Кшиштоф Велец.

«Выбранный кандидат получил 1 460 действительных голосов», — говорится в объявлении, размещенном в понедельник на сайте Национального избирательного бюро. Всего во время воскресного голосования количество действительных голосов составило 2 918, а явка избирателей составила 47,65%. Право голоса имели 6212 человек.

Досрочные выборы мэра Дробина были назначены в связи со смертью занимавшего эту должность Анджея Саморая, погибшего в результате несчастного случая во время сельскохозяйственных работ в июне.