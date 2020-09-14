Стокгольм, , 16:48 — REGNUM Вечером 13 сентября студию телеканала SVT посетил заместитель начальника национальной полиции Швеции Матс Лёфвинг. В ходе интервью он заявил, что сейчас стране нужна широкая дискуссия с участием всего общества, чтобы раз и навсегда побороть преступность.

По его словам, сейчас в Швеции организованные преступные группировки (ОПГ) настолько сильны, что пытаются влиять на представителей органов государственной власти. Об этом 14 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы хотим открытого обсуждения. Проблемы, которые мы наблюдаем прямо сейчас, требуют от всего общества очень широких комплексных мер на устойчивой основе», — заявил Лёфвинг.

Напомним, что на прошлой неделе Лёфвинг, ссылаясь на доклад полицейской разведки, публично сообщил, что на территории Швеции действуют 40 ОПГ, в основе которых заложено понятие «криминальной семьи» или, другими словами, кланов.

В студии SVT он заявил, что эти ОПГ уже предпринимают попытки проникнуть в «политическую жизнь Швеции».

«Они хотят распространить влияние на публичную власть в своих интересах. Есть все основания проявлять бдительность представителям органов государственной власти», — пояснил Лёфвинг.

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