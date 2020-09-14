Мурманск, , 15:39 — REGNUM В правительстве Мурманской области произошла смена министра образования. О кадровом решении губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании.

Сложный выбор Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР

Вместо Анны Головиной на должность главы министерства назначена Ольга Дзюба, руководившая последнее время мурманской гимназией №8.

Ольга Дзюба родилась 22 августа 1982 года. Она сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта и депутат Совета депутатов города Мурманска VI Созыва.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Анна Головина была назначена на пост министра образования Мурманской области в феврале 2020 года. В марте на нее обрушились с критикой подписчики в соцсетях — людей удивили орфографические и пунктуационные ошибки чиновницы.

Основной причиной увольнения Головиной в мурманском правительстве назвали переход на другую работу.