Джакарта, , 15:38 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан издал указ, касающийся ужесточение карантина в столице Индонезии, который планируется продлить до 11 октября 2020 года, сообщает Detik.

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В случае значительного увеличения числа новых случаев заражения SARS-CoV-2 на основании результатов мониторинга и оценки целевой группы по борьбе с пандемией на провинциальном уровне, введение крупномасштабных социальных ограничений продлят на 14 дней до 11 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября 2020 года в Индонезии выявили 221 523 носителя SARS-CoV-2.

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