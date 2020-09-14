Париж, , 15:43 — REGNUM Предварительные слушания по делу российского гражданина Александра Винника, которого власти Франции обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, начались 14 сентября в суде Парижа.

Винник присутствует на заседании вместе с тремя адвокатами. Это Фредерик Бело, Ариан Зимра и Зои Константопулу, передаёт РИА Новости.

Ранее Бело сообщил, что рассматривать дело по существу суд будет с 19 по 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, специалиста по информационным технологиям Винника арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти полагают, что он причастен к отмыванию денег через биржи криптовалют. Греческие власти выдали Винника Франции в январе этого года, здесь его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы. Винник вину не признаёт, утверждая, что был лишь техническим специалистом.

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