Москва, , 15:26 — REGNUM Трёхдневное голосование 11−13 сентября действительно привело к некоторому повышению явки — и в первую очередь новый формат повлиял на поведение именно провластного избирателя, который прежде предпочитал выборы игнорировать, так как не сомневался в победе своего кандидата. Об этом 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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«То, что какой-то процент именно провластных теперь проголосует — это факт. Правда, это уравнивается электронным голосованием, а это голосование молодёжи. А оно у нас далеко не всегда провластное, мягко говоря», — заявил Журавлев.

«С другой стороны, на явку оно всё равно положительно влияет! Оно может повлиять на разброс в голосовании за партии или за кандидатов в губернаторы, но на количество — не может», — указал он.

В связи с тем, что выборы проходили в течение нескольких дней, многие эксперты и наблюдатели высказывали опасения по поводу возможных фальсификаций. Однако по итогам голосования можно констатировать, что выборы легитимны — при том, что потенциально трёхдневное голосование действительно служило хороший поводом для соответствующих сомнений.

«Мы же говорим не о возможном, а о реальном. Могут ли господа предложить конкретный пример нелегитимности? Оппозиция никаких фактов не приводит. Я слышал от одного политика формулу: у нас не хватило людей на три дня, чтобы контролировать избирательные участки, тем более выборы из багажников. Но это же детский лепет!» — указал политолог.

«Если вы собираетесь выбираться, предполагаете наличие у себя избирателей, которые за вас проголосуют, и при этом у вас встаёт вопрос о наблюдателях — то вы точно политическая партия или просто кружок в детском саду? Мы великая партия, за нас голосуют миллионы, но 200 человек наблюдателей мы не набрали… ну это же юмор», — подчеркнул он.

Если же наблюдатели присутствуют, то вопрос легитимности — это в первую очередь вопрос об эффективности наблюдателей.

«Если вы сказали, что вас не пустили, или уехали с багажником без нас — тут хотя бы есть о чём говорить. Но если вы этого не говорите, а говорите, что у нас просто людей не хватило — тогда, простите, проблема не в вашей легитимности, а в вашей состоятельности как политической силы», — указал Журавлев.

«Нелегитимность — это когда мы точно знаем, что были вбросы. Или хотя бы не можем утверждать, что их не было, потому что наблюдателей не пустили на выборы. Всё остальное — из области политического жонглирования», — заключил политолог.