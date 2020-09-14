Киев, , 15:27 — REGNUM Ко второму чтению законопроекта о всеукраинском референдуме в Раде к документу поступило более 1,2 тыс. поправок, заявил сегодня, 14 сентября, первый заместитель главы парламента Украины Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что профильный комитет должен начать рассмотрение поданных поправок на этой неделе. Вместе с тем, политик не стал прогнозировать, когда документ в итоге попадет в сессионный зал и сколько будет продолжаться рассмотрение правок.

ИА REGNUM напоминает, что в первом чтении Рада приняла закон о проведении всенародных референдумов в июне. После этого Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение, в котором указала на ряд моментов, которая рекомендуется исправить ко второму чтению. В целом комиссия оценила документ положительно.

Также отметим, что к законопроекту о продаже земли перед вторым чтением было подано более 4 тыс. правок, к законопроекту о легализации игорного бизнеса — более 3 тыс., к т.н. «анитколомойскому» законопроекту (запрещающему возврат Приватбанка структурам олигарха) — более 16 тыс. правок, для рассмотрения которых пришлось временно менять процедуру.