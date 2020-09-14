Белгород, , 15:25 — REGNUM Пятипроцентный барьер на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва преодолело региональное отделении «Партии пенсионеров». В региональной избирательной комиссии 14 сентября обновили предварительные итоги голосования.

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Белгородское отделение «Партии пенсионеров» набирает 5,11% голосов. Таким образом, партия получает один мандат в областной думе. По обновлённым данным, необходимый барьер также преодолели ЛДПР (6,58%), КПРФ (13,20%) и «Единая Россия» (63,95%).

Минимальную поддержку жителей региона получили партии «За правду» (4,24%), «Справедливая Россия» (3,82%) и «Патриоты России» (1,08%).