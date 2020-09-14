Липецк, , 15:17 — REGNUM В Липецкой городской совет депутатов шестого созыва войдут 36 человек, 34 из которых представляют партию «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

На одно депутатское кресло в среднем претендовали пять человек. В выборах участвовали представители «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и партии «Новые люди», а также 26 самовыдвиженцев.

Партию «Справедливая Россия» в горсовете будет представлять Светлана Тюнина, партию «Новые люди» — Дмитрий Красичков.

Остальные 34 места получат члены «Единой России»: Александр Кулаков, Сергей Сазонов, Олег Косолапов, Василий Литовкин, Елена Чернышова, Игорь Крутских, Светлана Бессонова, Ольга Прокопенко, Михаил Русаков, Михаил Селезнев, Андрей Выжанов, Евгения Донских, Владимир Гугнин, Станислав Полосин, Екатерина Пинаева, Вера Урываева, Александр Кофанов, Игорь Подзоров, Николай Двугрошев, Владимир Дятчин, Андрей Захаров, Кирилл Ерихов, Александр Мишин, Светлана Рассказова, Евгений Павлов, Роман Баранов, Владислав Аленин, Дмитрий Гладышев, Дмитрий Погорелов, Андрей Иголкин, Александр Афанасьев, Станислав Каменецкий, Борис Понаморёв и Алексей Харин.

17 депутатов входили в прошлый, пятый созыв горсовета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке прокомментировали отмену итогов голосования на участке № 2332