Архангельск, , 15:15 — REGNUM Избранный на пост губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поблагодарил жителей региона за поддержку.

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"За время работы на посту ВРИО губернатора я успел прикипеть душой к Архангельской области и ее жителям. Работать здесь очень интересно: регион обладает высоким потенциалом и, при этом, достаточно большим количеством проблем, которые необходимо оперативно решать», — написал глава региона в Telegram.

Свой результат на выборах Цыбульский оценил как «аванс».

"Спасибо всем, кто поддержал меня на выборах! Расцениваю свой результат как аванс Вашего доверия, который мне предстоит оправдывать в ближайшие годы. Обещаю, что приложу для этого максимум усилий», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Цыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области с результатом 69,6% голосов.