Манила, , 15:14 — REGNUM Решение Филиппин сократить безопасное расстояние между людьми до 30 сантиметров в общественном транспорте рассматривается экспертами как опасная и преждевременная мера, сообщает Antara.

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Эксперты и медицинские работники предупреждают, что постепенное сокращение расстояния может иметь неприятные последствия и продлить первую волну пандемии, с которой Филиппины борются с марта 2020 года.

По словам экспертов, даже если пассажиры будут носить защитные маски, сокращать расстояние между ними опасно.

По последним данным, на Филиппинах выявлено свыше 265 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.

Напомним, министерство транспорта Филиппин ввело новые правила физического расстояния до 75 сантиметров, затем до 50 сантиметров 28 сентября и 30 сантиметров 12 октября 2020 года.