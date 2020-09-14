Москва, , 15:15 — REGNUM 2397 бюллетеней признаны недействительными на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва. Об этом 14 сентября в информационном центре сказала журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Недействительными бюллетени признаны на семи избирательных участках. Так, на УИК № 307 Алексеевского района недействительны 25 бюллетеней по единому округу и столько же по одномандатному, находившиеся в переносном ящике для голосования. Максимальное количество недействительных бюллетеней пришлось на УИК № 287 в селе Стрелецкое — 641 по единому округу и 639 по одномандатному.

Как сообщало ИА REGNUM, именно с участка № 287 бригада скорой помощи госпитализировала заместителя председателя комиссии.

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