Вена, , 15:09 — REGNUM ОПЕК ожидает, что по итогам 2020 года спрос на нефть упадёт до 90,2 млн баррелей в сутки. Это на 0,4 млн баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее, следует из сентябрьского доклада организации.

По итогам года, полагает картель, спрос сократится на 9,5 млн баррелей в сутки. В 2021 году прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть на 6,6 млн баррелей в сутки.

Это примерно на 0,4 млн баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущей оценкой. В среднем показатель по спросу составит 96,9 млн баррелей в сутки.

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