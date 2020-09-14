Киев, 14 сентября 2020, 15:11 — REGNUM Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Руслан Хомчак приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
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Военачальника поздравил с выздоровлением президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в рядах ВСУ коронавирус выявили у 24 военнослужащих.
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