Киев, , 15:11 — REGNUM Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Руслан Хомчак приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

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Военачальника поздравил с выздоровлением президент Украины Владимир Зеленский.

«Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в рядах ВСУ коронавирус выявили у 24 военнослужащих.

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