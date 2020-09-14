Владимир, , 15:06 — REGNUM Избирательная комиссия города Владимира подвела итоги голосования и признала выборы Совета народных депутатов XXVIII созыва состоявшимися, а их результаты — действительными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Выборы проходили на 141 избирательном участке. Зарегистрированы были 162 кандидата от восьми политических партий и самовыдвиженца. На одно место в горсовете претендовали от четырёх до девяти человек.

В новый созыв горсовета войдут 25 депутатов: Сергей Киселев, Михаил Сахаров, Светлана Мангушева, Николай Толбухин, Владимир Лялин, Анастасия Моисеева, Александр Кладов, Николай Голенкевич, Роман Мусихин, Алексей Лызлов, Андрей Степанов, Дмитрий Павлов, Дмитрий Кузин, Алексей Метелкин, Евгений Станчев, Иван Осипов, Николай Питиримов, Артур Закарян, Наталья Чашина, Дмитрий Чижов, Галина Локостова, Оксана Завьялова, Олег Кашицын, Лариса Пышонина, Александр Захаров. Все они представляют партию «Единая Россия».

Явка составила 18,37% — это больше, чем на прошлых выборах горсовета в 2015 году, когда на участки пришли 18,26% избирателей.

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