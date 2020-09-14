Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM Победившему на выборах губернатора Ростовской области действующему главе региона Василию Голубеву предстоит выполнить обещания, данные избирателям в ходе предвыборной кампании. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 сентября сообщил ростовский политтехнолог, генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

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"Губернаторские выборы в Ростовской области прошли и завершились, на мой взгляд, правильнее, чем во многих других регионах. Действующий губернатор победил убедительно, но без запредельно высоких результатов в 80 и более процентов. Кандидаты от оппозиционных партий, в первую очередь Пётр Пятибратов из ЛДПР, были по-настоящему оппозиционны и вели достаточно агрессивные агитационные кампании. И контроль за ходом голосования был жёстким, многие нарушения были не просто зафиксированы, а предотвращены и потому не могли существенно повлиять на результаты голосования. Недовольные результатами выборов, конечно, есть, но выводить своих сторонников на улицы они не будут, а сами люди тем более туда не пойдут», — прокомментировал результаты выборов собеседник ИА REGNUM.

«Теперь перед их победителем стоит самая главная и сложная задача — выполнить всё, что было обещано в ходе агитационной кампании. Причем гарантированно выполнить до 2025 года, поскольку этот губернаторский срок по закону будет для Василия Голубева последним. А ещё лучше — выполнить большую часть обещаний до весны 2024 года, когда пройдут президентские выборы. А некоторые из этих обещаний, например по поводу обновления команды, выполнить в течение ближайших месяцев, пока не началась кампания по выборам депутатов Государственной думы», — подчеркнул Сергей Смирнов.

ИА REGNUM напоминает, что действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев одержал победу на выборах главы региона, получив 65,6% голосов избирателей.

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