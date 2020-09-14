Киев, , 15:04 — REGNUM Заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк (представляющая фракцию «Батькивщина) призвала парламент Украины на этой неделе принять заявление по ситуации в Белоруссии.

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Об этом она заявила в ходе согласительного совета руководства Рады и лидеров фракций сегодня, 14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кондратюк отметила, что украинский парламент не может оставаться в стороне ситуации, когда белорусский народ сталкивается «…с применением грубой силы, репрессий, запугиванием со стороны белорусских властей».

«Мы должны выступить с четкой позицией, которая должна быть полностью сконцентрирована и сосредоточена на украинском интересе… но и на понимание того, что речь идет о соседнем государстве… Надо заявить о необходимости соблюдения человеческих прав и свобод белорусского народа, уважения к принципам честных и демократических выборов», — подчеркнула политик.

Впрочем, никакого конкретного решения по данному вопросу на согласительном совете в итоге не приняли.

ИА REGNUM напоминает, что еще 3 сентября было заявлено, что комитет Верховной рады по внешней политике одобрил к рассмотрению проект заявления парламента Украины относительно выборов в Белоруссии. Тогда подчеркивалось, что в комитет подали 4 проекта и в итоге был выбран «наиболее умеренный вариант», в котором депутаты Рады подтвердят, что готовы к введению санкций против «белорусских высокопоставленных палачей».

После этого заявления никакого дальнейшего движения относительно данного постановления не последовало.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в конце августа заявил, что Раде «необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями и какими-то мнениями на эту тему, побыть Швейцарией в этом плане». После этого лидеры президентской партии неоднократно заявляли, что спешить с заявлением по ситуации в Белоруссии Рада не будет.