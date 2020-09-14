Филадельфия, США, 14 сентября 2020, 15:25 — REGNUM Сегодня стало известно, что ВВС США провели одно из крупнейших в истории учений по робототехнике с целью расширить использование искусственного интеллекта (ИИ) в вооруженных силах. ВВС использовали четвероногих «собак-роботов» для выявления угроз до того, как их человеческие аналоги выйдут на поле боя.
Созданные GhostRobotics, эти роботы типа Vision 60 разрабатываются как часть инновационного и развивающегося подхода к совместным боевым действиям, известного как Advanced Battle Management System (ABMS), который будет использовать ИИ и аналитику данных для обнаружения и противодействия угрозам американским военным. Они предназначены для проведения удаленного наблюдения или картирования, а также могут использоваться для патрулирования периметров на авиабазах.
В последних учениях под названием «Переход», участвовали 70 отраслевых команд, 65 правительственных команд из каждой службы, включая береговую охрану, 35 военных платформ, 30 географических пунктов и четыре национальных испытательных полигона, и все они внесли свой вклад в то, что, по словам официальных лиц, может стать крупнейший совместным экспериментом в новейшей истории.
Роботы-собаки были произведены Ghost Robotics, компанией, базирующейся в Филадельфии, и называются Vision 60 UGV, или «автономные беспилотные наземные транспортные средства». Они устойчивы к бездорожью и не боятся работы в неструктурированной среде. Утверждается, что робот, дизайн которого близок к эргономичной структуре собаки, более продвинут, чем ранее использовавшиеся беспилотные наземные транспортные средства, с точки зрения гибкости и скорости, а также возможности передачи цифровых данных. Это также указывает на то, что таким образом увеличивается прочность и маневренность роботов.
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