Сочи, Краснодарский край, , 14:53 — REGNUM Переговоры в Сочи с участием президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко начались. Об этом 14 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лукашенко и Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Переговоры начались», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко пройдут в формате «один на один».

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры Путина и Лукашенко продлятся «сколько потребуется» — Песков