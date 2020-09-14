Киев, , 15:02 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поручил проверить возможность доступа к социальной сети «ВКонтакте» с территории страны. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 14 сентября в своём Telegram-канале.

«Ткаченко поручил… подготовить решения для противодействия доступу в российскую социальную сеть «ВКонтакте» через мобильное приложение на Украине», — рассказал депутат.

Бужанский иронично назвал это «прекрасным решением», отметив, что на Украине продолжают действовать такие разжигающие вражду электронные ресурсы как, примером, скандально известный сайт «Миротворец».

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Напомним, российские социальные сети, а также почтовые ресурсы и программы были запрещены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ещё во времена президентства Петра Порошенко. Позже президент Украины Владимир Зеленский продолжил политику своего предшественника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что доступ в соцсеть для жителей Украины был упрощён.

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