Киев, 14 сентября 2020, 15:02 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поручил проверить возможность доступа к социальной сети «ВКонтакте» с территории страны. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 14 сентября в своём Telegram-канале.
Бужанский иронично назвал это «прекрасным решением», отметив, что на Украине продолжают действовать такие разжигающие вражду электронные ресурсы как, примером, скандально известный сайт «Миротворец».
Читайте также: Лукашенко внесён в базу «Миротворца»
Напомним, российские социальные сети, а также почтовые ресурсы и программы были запрещены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ещё во времена президентства Петра Порошенко. Позже президент Украины Владимир Зеленский продолжил политику своего предшественника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что доступ в соцсеть для жителей Украины был упрощён.
Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Украины больше не нужно использовать VPN при посещении «ВКонтакте»