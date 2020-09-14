Москва, , 14:38 — REGNUM Необходимо сделать всё, чтобы работодатели нанимали в первую очередь российских граждан и чтобы у них не было соблазна «сэкономить» на найме иностранцев, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 сентября, комментируя инициативу МВД.

Трудовые мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее РИА Новости сообщило, что в министерстве предлагают внести поправки в миграционное законодательство, в частности обязать работодателей отражать в документах размер зарплаты нанимаемых граждан, который должен соответствовать среднему по региону для данной категории работников.

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«Предложения МВД разумные, они заслуживают поддержки. Рынок иностранной рабочей силы надо жёстко выстраивать под нужды нашей страны и нашего народа.

Безработица в России растет, и необходимо сделать всё, чтобы работодатели нанимали в первую очередь российских граждан, чтобы у них не было соблазна «сэкономить» на иностранцах, которым можно меньше платить, которые требуют меньших социальных гарантий и так далее. Само собой разумеется, что налоги с иностранцев, работающих в России, должны собираться столь же жестко и неуклонно, как с наших граждан.