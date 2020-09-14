Липецк, , 14:37 — REGNUM В Липецке после обработки 100% протоколов на выборах в городской совет депутатов победила партия «Единая Россия». Об этом 14 сентября сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

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Так, «Единая Россия» заручилась поддержкой 94,44% избирателей. Ещё 2,78% голосов получили представители «Справедливой России» и «Партии пенсионеров».

Как сообщало ИА REGNUM, в голосовании приняли участие более 75 тысяч липчан — это 18,65% от общего числа избирателей.

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