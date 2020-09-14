Москва, , 14:36 — REGNUM О случаях голосования на придомовых территориях, которые в интернет-пространстве назвали «голосованием на пеньках», говорили 14 сентября на заседании Центризбиркома РФ. ЦИК выявил только три таких эпизода, один из «участков» был в Брянской области.

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Председатель ЦИКа Элла Памфилова призвала поставить точку в спекуляциях по поводу «голосования на пеньке». В сети подвергали сомнению соблюдение норм избирательного процесса в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В ЦИКе провели масштабное расследование и обнаружили только три реальных пня, на которых голосовали избиратели.

«Брянский пень» расположен рядом с домом женщины, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории по состоянию здоровья. Женщина недавно перенесла пневмонию», — заявили в ЦИК.

В Брянской области явка на общероссийском голосовании 1 июля на 18:00 составила 85,74%. За поправки высказались 85,81% избирателей.