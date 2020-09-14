Пекин, , 14:37 — REGNUM Посол США в Пекине Терри Бранстед покинет занимаемый им в настоящее время пост в начале октября. Об этом 14 сентября сообщается на сайте посольства США в Китае.

«Посол США в Китайской Народной Республике Терри Бранстед уйдет в отставку с должности посла США и покинет Пекин в начале октября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Терри Бранстед подтвердил свое решение об уходе с данной должности президенту США Дональду Трампу на минувшей неделе.

Кроме того, напоминается, что нынешний посол США в КНР находился на данной должности с июня 2017 года и сообщается, что Бранстед поблагодарил сотрудников посольства и консульств США в Китае за их тяжелую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что благодарность за службу послу США в Пекине Терри Бранстеду выразил американский государственный секретарь Майк Помпео.