Берлин, , 14:29 — REGNUM Германия пока не получала новых запросов от Москвы по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом на брифинге 14 сентября заявил представитель министерства юстиции ФРГ.

«Я ничего не могу сообщить на данный счет. Такого запроса об оказании правовой помощи у правительства ФРГ нет», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве ФРГ заявили, что ранее три лаборатории независимо друг от друга якобы выявили в пробах следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок».

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