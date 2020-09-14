Киев, , 14:36 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко может быть уволен. Такую возможность допустил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, сообщает «Интерфакс-Украина».

На вопрос журналиста, касательно возможной отставки министра, депутат ответил:

«Я не исключаю, но я не подтверждаю».

Парламентарий также призвал журналистов подождать, пока министра уволят, прежде чем задавать вопросы о его возможном преемнике.

Отметим, что сам Марченко в эксклюзивном комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews заявил, что продолжает выполнять свою работу, а о её результатах готов отчитаться перед Верховной радой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности отставки министров экономики и финансов Украины заявил заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

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