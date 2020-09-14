Берлин, , 14:26 — REGNUM Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) самостоятельно взяли биологические образцы у российского блогера Алексея Навального, чтобы исследовать их. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар 14 сентября на брифинге в Берлине.

Она пояснила, что подобные детали оговорены в правилах ОЗХО, речь идёт о «совершенно формальной процедуре». Эксперты, добавила она, взяли пробы у пациента клиники «Шарите», чтобы запустить процедуру в соответствии с параграфом VIII 38 (e) Конвенции о запрещении химического оружия.

Адебар подтвердила журналистам, что специалисты ОЗХО посещали берлинскую клинику, где находится Навальный, для забора анализов.

Читайте также: Власти ФРГ привлекли ОЗХО к исследованию проб Навального