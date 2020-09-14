Казань, , 14:43 — REGNUM В Татарии подвели итоги выборов главы республики после обработки 100% бюллетеней. На новый срок переизбран действующий глава региона Рустам Минниханов. Его поддержали 83,28% избирателей при явке в 78,8%. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Остальные кандидаты на пост главы республики набрали: Альмир Михеев («Справедливая Россия») — 4,9%, Альфред Валиев («Коммунисты России») — 4,6%, Олег Коробченко (Партия Роста) — 3,6% и Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 2,8%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Рустам Минниханов на предыдущих выборах главы республики в 2015 году набрал 94,4% голосов избирателей. При этом явка составила 84%. В 2010 году он сменил Минтимера Шаймиева, который занимал пост в течение девяти лет. Кандидатуру нового главы, занимавшего тогда пост премьер-министра Татарии, утвердили депутаты Госсовета РТ.

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