Киев, , 14:11 — REGNUM Ситуация в Белоруссии несет вполне определенные риски военной агрессии для Украины, заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

Паника Vladdie Litvinov

Свое высказывание украинский парламентарий сделал в интервью «РБК-Украина», материал обнародован сегодня, 14 сентября.

Завитневич напомнил, что у стран больше тысячи километров общей границы.

«Когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления. Но там есть определенная проблема, и сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект, потому что у нас не ратифицирован договор о границе с Беларусью. Только полгода назад мы дали нашим пограничникам законные основания устанавливать там технические средства для мониторинга», — заявил депутат.

Он заявил, что в Киеве хорошо помнят, что Россия и Белоруссия входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а статья 4 этого договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, причем такая помощь предоставляется в короткий срок.

«Это несет очень большую угрозу для нас… Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства», — подчеркнул Завитневич.

Резюмируя, депутат заявил, что вероятность военного вторжения на Украину со стороны Белоруссии меньше, чем с территории Донбасса — «но она есть, и ею нельзя пренебрегать». Что же касается Крыма, представитель Рады заявил, что вероятность нападения оттуда «очень-очень низкая».

ИА REGNUM напоминает, что все лето на Украине политики разного уровня, включая представителей МИД, муссировали тему возможного военного вторжения России осенью этого года. В Киеве считают, что Россия будет с боями пробивать доступ в Крым пресной питьевой воды.