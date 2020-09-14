Токио, , 15:07 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с новым премьер-министром Японии, которого выберут 16 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo, ссылаясь на мнение экспертов.

Это предположение основано на сложной экономической ситуации, в которой оказалась Северная Корея из-за пандемии коронавируса и стихийных бедствий. Пандемия коронавируса лишила КНДР возможности продолжать торговлю со своим основным экономическим партнёром — Китаем. А мощные тайфуны подорвали сельскохозяйственный сектор страны.

В этой сложной ситуации Ким Чен Ын может пойти на уступки Японии, чтобы получить от неё экономическую помощь, считают эксперты.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, уходящий в отставку, не смог разрешить проблему, являющуюся камнем преткновения в отношениях Японии и Северной Кореи — проблему похищенных японских граждан северокорейскими спецслужбами в 1970-х и 1980-х годах. Наиболее вероятный преемник Абэ Ёсихидэ Суга, надеется разобраться с этой проблемой и дать этим людям возможность вернуться на родину.

Однако есть опасения, отмечают эксперты, что если отношения Японии и КНДР улучшатся, это может отрицательно сказаться на отношениях Японии с Соединенными Штатами и Южной Кореей, что дестабилизирует обстановку в Восточной Азии.