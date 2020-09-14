* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 14:10 — REGNUM Один из главных финансистов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидирован в ходе спецоперации к западу от Багдада. Об этом сообщает 14 сентября иракская телесеть «Аль-Сумария» со ссылкой на заявление пресс-службы силовых структур Ирака.

Отмечается, что бойцы контртеррористического управления провели операцию в районе Эр-Рутба провинции Анбар. В результате уничтожен террорист, который был главным финансистом лагерей боевиков в этом регионе.

Кроме того, удалось захватить «важного главаря террористических банд». Все участники операции вернулись на свои базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти Ирака объявили о поражении названной группировки на территории страны, однако операции по уничтожению бандитского подполья ещё продолжаются в разных районах.

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