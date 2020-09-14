Белград, , 14:11 — REGNUM 14 сентября на встрече с послом Китая Чэнь Бо министр обороны Сербии Александр Вулин обсудил совместные проекты двух стран в области обороны. Александр Вулин также сообщил китайскому послу, что решение Сербии о прекращении международного сотрудничества в области обороны в течение следующих шести месяцев было принято под сильным и незаслуженным давлением со стороны Европейского союза. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вулин подчеркнул, что Сербии удалось сохранить военный нейтралитет.

«Республике Сербии удалось сохранить военный нейтралитет, потому что мы убеждены, что это реальная мера отношений со всеми заинтересованными сторонами», — отметил Александр Вулин.

Он также подтвердил, что Сербия поддерживает политику «одного Китая» и сообщил, что Белград всегда будет поддерживать искреннюю дружбу с этой страной. На встрече собеседники подчеркнули совместное обязательство по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Министр обороны Сербии отметил, что совместные проекты Сербии и Китая, основанные на надёжных соглашения и личной дружбе президентов и верховных главнокомандующих Александра Вучича и Си Цзиньпина, успешно реализуются.