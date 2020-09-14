Вильнюс, , 14:00 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила сожаление в связи с прибытием президента Белоруссии Александра Лукашенко на переговоры с главой Российского государства Владимиром Путиным. Такой комментарий опубликован 14 сентября в телеграм-канале Тихановской.

Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

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"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — отметила Тихановская.

Она предупредила Путина о том, что любые договорённости с «нелегитимным» Лукашенко не будут, по её словам, иметь законной силы. Новая белорусская власть пересмотрит все договоры, утверждает лидер оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.

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