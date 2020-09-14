Майкоп, , 13:49 — REGNUM Министр экономического развития и торговли Адыгеи Геннадий Митрофанов освобожден от этой должности и назначен исполняющим обязанности премьер-министра республики. Соответствующий указ от 14 сентября подписал глава субъекта Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Напомним, ранее правительство Адыгеи возглавлял Александр Наролин, который в начале августа текущего года ушел в отставку по собственному желанию. Позднее он был назначен представителем республики при губернаторе Краснодарского края.

С 2001 по 2008 годы Митрофанов трудился на различных должностях в мэрии Майкопа. С 2010 года по настоящее время он успел поработать в министерстве труда и социального развития Адыгеи, министерстве финансов республики и министерстве экономичного развития и торговли региона.

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