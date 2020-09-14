Москва, , 13:45 — REGNUM По итогам проведения выборов ЛДПР представила в ЦИК 79 жалоб. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский на пресс-конференции в Москве.

Владимир Жириновский Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Жалобы во время голосования были, 79 жалоб мы представили в ЦИК… Вброс бюллетеней — Хакасия, Приморье, Оренбург, Пенза, Ростов. Пенза — в пользу кандидата депутата от «Справедливой России»… Фальсификация итогов голосования — 18 случаев: Красноярский край, Белгородская область, Ростовская, колл-центр. Подкуп избирателей — пять: Коми, Красноярский край, Приморский, Ульяновская область», — перечислил Жириновский.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали массовые подвозы избирателей на участки в Приморье, Магадане, в Новосибирской и Ростовской областях.

Поданы жалобы и на факты незаконной агитации в Якутии, Чувашии, Курской и Смоленской областях.

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