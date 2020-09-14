Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Члены правящей партии «Грузинская мечта» подписали кодекс поведения на выборах. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 14 сентября заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

«Сегодня мы официально подписали кодекс поведения, который был разработан по инициативе международных партнеров, — сказал исполнительный секретарь. — Мы с самого начала поддержали инициативу международных партнеров о кодексе избирательной этики. Более того, мы предложили несколько конкретных инициатив».

Кобахидзе также заявил, что надеется на принятие условий кодекса оппозиционными партиями. По его мнению, это позволит провести запланированные на 31 октября парламентские выборы в спокойной обстановке.

В кодексе говорится о недопустимости подкупать избирателей или другим образом давить на них. Также в документе участников выборного процесса призывают воздержаться от оскорблений в адрес оппонентов.

Стоит отметить, что в этот же день лидеры наиболее крупных оппозиционных партий в офисе «Лейбористкой партии» также подписали кодекс поведения на выборах.

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